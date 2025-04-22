Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- выступления представителей ФРС США;

- в Великобритании пройдет новый раунд переговоров по Украине;

- финансовые результаты "Северстали" и ПАО "Промомед" за 2024 год по МСФО;

- День инвестора "Аренадата";

- квартальные результаты Tesla, Verizon Communications, Lockheed Martin и 3M Co.

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