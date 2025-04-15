Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2800-2900п на текущей неделе - Альфа-банк

Индекс Мосбиржи при прочих равных будет колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов на текущей торговой неделе, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Российский рынок акций, судя по всему, держится в магистральном трендовом диапазоне на фоне низких объемов торгов, инвесторы ощущают дефицит идей и не могут определиться с направлением", - пишет эксперт в комментарии.

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