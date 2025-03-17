Рубль будет торговаться вблизи 11,5-11,9 руб. за юань в понедельник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, покажет боковое движение вблизи уровней 11,5-11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Геополитический новостной фон, скорее всего, останется умеренно позитивным. Наблюдается небольшой рост цен на нефть на глобальных рынках. В таких условиях и с учетом сохранения работы фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля (слабость импорта на фоне жестких денежно-кредитных условий) пока нет оснований ждать разворота курсового тренда, а следовательно, в краткосрочной перспективе возможно обновление локальных минимумов по стоимости иностранных валют", - пишет эксперт в обзоре.

Попов на предстоящей неделе по-прежнему ждет высокой активности экспортеров по продаже иностранной валюты, ждать приближения граничных сроков налоговых выплат, по его мнению, нет смысла с учетом высоких рисков перестановки курса рубля к более крепким уровням (в район 11-11,5 руб. за юань).

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