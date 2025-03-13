Дивдоходность обыкновенных акций Татнефти за 2024г может составить 14-15% - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "Татнефти" за 2024 год может составить 14-15%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Нефтяная компания в четверг опубликовала неоднозначные операционные и довольно сильные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, - пишет эксперт в комментарии. - Важно отметить, что "Татнефть" смогла показать высокие финансовые результаты в 2024 году, несмотря на сокращение добычи нефти (в основном в рамках квот ОПЕК+) на 4% до 27,28 млн тонн, однако, наибольшую часть дохода (свыше 57%) компании обеспечила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке".

Аналитик напоминает, что по итогам 9 месяцев 2024 года "Татнефть" выплатила по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды в размере 55,59 руб. на акцию, что соответствовало примерно 75% от чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Мильчакова ожидает, что если "Татнефть" по итогам всего 2024 года направит на дивиденды, с учетом уже выплаченных, около 75% от чистой прибыли по МСФО, ее финальный дивиденд за 2024 год может составить 43-46 руб. на акцию, дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит около 14-15%, что значительно превысит уровень годовой инфляции в России.

Согласно опубликованной финотчетности по МСФО за 2024 год, выручка "Татнефти" выросла на 28% до 2,03 трлн руб. EBITDA увеличилась на 22% до 478,4 млрд руб., что оказалось почти на 7% выше прогнозов консенсуса аналитиков. Чистая прибыль компании выросла на 6,3% до 306,14 млрд руб., превысив ожидания консенсуса на 3%. Свободный денежный поток у компании в 2024 году увеличился в 2,5 раза, превысив 250 млрд руб.

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