Акции Газпром нефти, X5 и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Газпром нефти", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Акции "Газпром нефти" скорректировались вместе с рынком, - отмечает эксперт. - Сейчас цена бумаг достигла не только сильной поддержки в районе 640 руб., но и нижней границы краткосрочного восходящего тренда. Такая комбинация поддержек с высокой вероятностью не даст котировкам сильно просесть. Кроме того, сигнал есть и на индикаторах - индекс относительной силы также начал развивать отскок от своего 50-го уровня. Считаем, что к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 660-670 руб. ".

Акции "Т-Технологий", в свою очередь, скорректировались сильнее рынка и остановили падение около исторического уровня поддержки в районе 3200 руб., который защищал от падения бумаги летом и осенью 2023 года, указывает Буянов. По его мнению, пока поводов для дальнейшего падения цен нет - ожидается отскок в ближайшее время. При этом перекупленности в бумагах больше нет благодаря недавней коррекции, и аналитик рассчитывает, что к концу недели акции компании будут торговаться в диапазоне 3350-3400 руб.

"На общерыночной коррекции бумаги "ИКС 5" достигли поддержки долгосрочного восходящего тренда, которая подтверждалась трижды за последний год, - пишет далее эксперт инвесткомпании. - Текущие уровни - отличная точка входа для участия в ралли не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Техническая картина привлекательна: ожидаем, что к концу недели акции "ИКС 5" будут торговаться в коридоре 3400-3460 руб.".

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