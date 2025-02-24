"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВСМПО до 42160,77 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 38482,86 рубля до 42160,77 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Из-за низкой прозрачности данных и неясности влияния санкций дисконт-поправка на риски остается на уровне 20%", - отмечают эксперты.

"В свете последних корректировок курса рубля и снижения внешних рисков мы улучшили среднесрочные прогнозы финансовых показателей корпорации. Прогноз чистой прибыли и EBITDA на 2024 год теперь 22,2 млрд руб. и 52 млрд руб. (раньше было 20,6 и 48 млрд руб.), прогноз EBITDA на следующий год повышен с 48,6 млрд руб. до 55,9 млрд руб. Прогноз дивидендов на акцию за 2024 год увеличен с 624 до 676,6 руб./ао (около 2% доходности), тогда как рынок ожидает порядка 540 руб./ао (ранее было 600 руб./ао)", - говорится в обзоре.

Также эксперты указывают, что сохраняется ожидание ускорения роста мировых цен на титан в 2025-2030 гг. Закрытие развитых рынков традиционно усиливает опасения дефицита титановой продукции (ВСМПО производит порядка 95% российского титана и контролирует около 25% мирового рынка), что поддерживает цены. При целевом уровне производства в 47 тонн к 2029 году, учитывая отставание цен на титан от динамики ключевых товарных индексов, среднегодовой рост выручки в 2024-2029 гг. прогнозируется на уровне 24% (против 21% в 2005-2012 гг. и 10% в 2013-2021 гг.), отмечают в инвесткомпании.

Инвестиции эмитента растут, констатируют в АКБФ: в первом полугодии 2024 года объем приобретения основных средств увеличился на 40% год к году, достигнув 5,3 млрд руб., что привело к росту чистого долга к EBITDA до 1,9х. Также повысилась расчетная стоимость долга, учитывая высокую, порядка 80%, долю краткосрочных заимствований на фоне ухудшения кредитных условий. "Мы продолжаем учитывать возможное ужесточение налоговой политики как дополнительный риск. Вместе с тем новые капиталовложения могут положительно сказаться на долгосрочных показателях, учитывая планы развития авиапрома", - пишут аналитики в материале.

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