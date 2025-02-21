"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $32,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Pinterest Inc. с $32,8 до $35,84 за штуку на горизонте года, сохранив при этом бумагам рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Недавно Pinterest опубликовал отчет за 2024 год, где превзошел ожидания аналитиков. Главным позитивом стало то, что компания в разы увеличила чистую прибыль на акцию - с $0,29 в 4К2023 до $2,68 в 4К2024, - отмечает эксперт. - Однако данный результат был получен только за счет единоразового налогового вычета, а если скорректировать прибыль на разовые доходы/расходы, то EPS вырос всего на 6%, до $0,56. В целом отчет вышел неплохим, поэтому мы повышаем целевую цену по акциям Pinterest, но считаем, что рынок сильно переоценил результаты компании, так что наш рейтинг "держать" остается неизменным".

Pinterest - американская компания, создатель одноименной социальной сети с элементами фотохостинга и e-commerce. Основным каналом выручки являются рекламные доходы.

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