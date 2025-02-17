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17 февраля 2025 года 16:12
Дивиденды "Газпром нефти" за II пол. 2024г могут составить не менее 23,9 руб./ао - "Эйлер АТ"
Дивиденды "Газпром нефти" за второе полугодие 2024 года могут составить не менее 23,9 рубля на акцию, полагают аналитики компании "Эйлер аналитические технологии". "Если "Газпром нефть" направит на выплату 75% чистой прибыли, то дивиденды за второе полугодие 2024 года составят от 23,9 рубля до 27,3 рубля на акцию. Итоговая величина будет зависеть от того, скорректирует ли компания дивидендную базу на убыток от изменения от курсовых разниц", - говорится в их комментарии. "Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании за второе полугодие - 151 млрд рублей, рынок ожидал 158 млрд рублей. Как пояснила компания, снижение чистой прибыли за 2024 год "в основном связано с пересмотром ставки налога на прибыль". Согласно отчетности, прибыль компании до налогообложения в 2024 году снизилась на 10,8% - до 684,5 млрд рублей. Расходы по налогу на прибыль увеличились с 130,1 млрд рублей до 183,7 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) компании 2024 году выросла на 5,8% - до 1,4 трлн рублей, показатель "чистый долг/EBITDA" в 2024 году вырос с 0,26 до 0,61. Выручка компании за 2024 год составила 4,1 трлн руб., что на 16,5% превышает результат прошлого года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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