Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba и Baidu

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding и Baidu Inc., сообщается в материале аналитиков.

Акции Alibaba подорожали 13 февраля в Гонконге еще на 2,5% (в среду котировки поднялись на 8,5%): председатель совета директоров Джо Цай подтвердил сообщения, что компания будет предоставлять пользователям iPhone в Китае функции искусственного интеллекта. Аналитики инвестбанка ожидают, что бумага продолжит расти в цене, и сохраняют рейтинг "покупать".

"В свою очередь, капитализация Baidu увеличилась сегодня на 5,7%, после того как компания, на фоне растущей конкуренции на быстро развивающемся китайском рынке ИИ, объявила о планах сделать свой популярный ИИ-чатбот, аналогичный ChatGPT, бесплатным с 1 апреля. Мы также полагаем, что бумага продолжит дорожать, рейтинг "покупать" оставляем без изменений", - отмечают эксперты в обзоре.

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