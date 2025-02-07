"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 5432,72 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Диасофта" с 5929,02 рубля до 5432,72 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 26% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Рост кредитных издержек, усиление налоговой нагрузки, регуляторное давление, ослабление курса рубля и повышение мировых сырьевых цен уже сказываются на финансовых показателях компании, констатируют эксперты. Несмотря на снижение среднесрочных прогнозов по ключевым метрикам, ожидается, что благодаря оптимизации издержек и стабильному спросу на IT-услуги рентабельность стабилизируется после ухудшения в 2024 году, отмечают они.

Эмитент демонстрирует низкую долговую нагрузку (отрицательный чистой долг) и невысокую эластичность спроса. Указы Президента РФ от 30.03.2022г и 01.05.2022г вводят ограничения на использование иностранного ПО после 1 января 2025 года, что дополнительно укрепляет позиции "Диасофта" на рынке, говорится в обзоре инвесткомпании.

Прогнозируется среднегодовой прирост выручки и активов на 22% в 2024-2031 г. (по сравнению с 9-27% в 2020-2023 г.).

"Пока информация о возможном проведении SPO и сравнительно низкая доля акций в свободном обращении не позволяют снизить инвестиционный риск, который остается на уровне 35% (средний для IT-компаний - 30%), - указывают в инвесткомпании. - В ближайшие месяцы возможен пересмотр дисконта в сторону увеличения, если руководство не уточнит планы по дополнительной эмиссии акций. Кроме того, высокая инфляция на глобальном и российском рынках увеличивает риск снижения реальной доходности".

ПАО "Диасофт" - поставщик IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентская база насчитывает более 200 организаций, преимущественно из финансового сектора. Продукция компании включена в реестр отечественного программного обеспечения, а сам эмитент входит в перечень системообразующих организаций РФ в сфере информации и связи.

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