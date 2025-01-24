Альфа-банк поднял оценку акций АЛРОСА на 15%, сохранив рекомендацию "на уровне рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 59 рублей до 68 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Как отмечают аналитики, модель оценки компании пересмотрена с учетом ослабления рубля и ожиданий восстановления продаж на горизонте 2025-2027 гг.

Рекомендация "на уровне рынка" для бумаг была сохранена.

Эксперты прогнозируют снижение выручки "АЛРОСА" за 2024 год на 15% и просадку по EBITDA приблизительно на 50% на фоне цикла масштабного дестокинга в гранильном сегменте Индии, что, по их мнению, уже заложено в текущей цене акций. Объявления финальных дивидендов компанией в рамках раскрытия годовых результатов в Альфа-банке не ожидают. "Дальнейшая переоценка бумаг "АЛРОСА" вверх будет зависеть от положительной статистики по импорту в Индию, новостей по мирному урегулированию военного конфликта и от потенциальной отмены санкций", - полагают аналитики.

"АЛРОСА", напоминают эксперты, продолжает отвечать за 30% мирового предложения алмазов, сохраняя финансовую устойчивость. В моменте акции торгуются на уровне 2,2х по EV/EBITDA и 4,5х по PE на 2026 год, что находится ниже исторических уровней для компании.

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