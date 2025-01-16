Цены акций JPMorgan и Goldman Sachs могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции JPMorgan подорожали в среду на 2%, после того как банковский гигант отчитался о результатах 4К24, которые превзошли ожидания благодаря высоким показателям направления инструментов с фиксированным доходом и инвестиционного бизнеса. Считаем, что отчетность еще поддержит котировки", - отмечают эксперты.

"Результаты Goldman Sachs за 4К24 также оказались лучше ожиданий, в результате чего акции выросли в цене на 6%. Ожидаем дальнейший рост цены бумаг", - указывают аналитики в материале.

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