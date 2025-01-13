"Финам" понизил прогнозную цену акций Merck до $119,1

"Финам" понизил прогнозную цену акций Merck & Co. с $143,8 до $119,1 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг бумаг на уровне "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 20% с текущих уровней.

"Акции Merck за последние полгода претерпели крупную просадку на фоне обеспокоенности инвесторов касательно динамики продаж вакцины Gardasil в Китае, однако появление в январе новостей о том, что вакцина от ВПЧ теперь одобрена в КНР и для мужчин (тогда как ранее применялась только у женщин), способно дать американскому производителю новый импульс на ключевом рынке и снять часть беспокойств инвесторов, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - В результате просадки бумага выглядит достаточно дешевой, даже несмотря на то что прогнозы по финансовым результатам были скорректированы нами вниз, при этом ее пайплайн остается одним из самых внушительных в отрасли, топовый блокбастер Keytruda сохраняет потенциал наращивания продаж в обозримые годы".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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