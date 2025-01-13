Альфа-банк оценивает январский баланс рисков для рубля как нейтрально-позитивный, говорится в материале аналитика банка Никиты Еурова.

"Основная новость для валютного рынка - очередное ужесточение санкций против российских экспортеров со стороны США и Великобритании, - пишет эксперт. - Экономический эффект от новых ограничений пока оценить довольно сложно, поскольку он будет зависеть от возможностей и желания участников торговли обойти эти санкции. С учетом того, что цены Brent на этих новостях уже превысили отметку $80, мотивация обойти новые ограничения будет только усиливаться. Индия в понедельник заявила, что не ожидает проблем с поставками нефти из РФ в ближайшие два месяца. По-видимому, ценовой эффект от новых санкций будет заключаться в увеличении дисконта, который будет компенсирован повышением мировых цен".

На взгляд аналитика банка, санкции могут дополнительно повлиять на объемы экспорта, в этом случае в конце квартала рубль может оказаться под давлением. Некоторый эффект от санкций в виде роста спекулятивных покупок валюты, по мнению Еурова, уже наблюдается: в понедельник курс китайской валюты превысил отметку 13,75 руб. за юань. "Однако фундаментально январский баланс рисков для рубля нейтрально-позитивный, учитывая ожидаемое сокращение спроса на импорт и выплату дивидендов экспортерами", - делает вывод стратег.

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