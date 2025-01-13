"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 131,8 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 131,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: 110,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что рост производства и спроса на автомобили с гибридными двигателями в 2024 году как в Китае, так и в США является драйвером для операционных и финансовых показателей компании.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления IV квартала 2024 года (116,10 руб.), закрепление выше которого сформирует сигналы к развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,4 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92", - указывают в "Финаме".

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.