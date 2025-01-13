Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МГКЛ на уровне" покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард" (МГКЛ) с целевой ценой 4,1 рубля за бумагу, сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

"МГКЛ опубликовал операционные результаты за 2024 год. Выручка увеличилась в 3,9 раза в годовом сопоставлении и составила 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12% г/г до 227 тыс. Портфель залоговых займов по ломбардам и ресейлу увеличился на 73% г/г, превысив 2 млрд руб. Мощный рост выручки связан с развитием оптового трейдинга драгоценными металлами, а также с выполнением целей стратегии по наращиванию деятельности ресейла и усилению позиций в ломбардном бизнесе. В результате выручка превысила наш прогноз на 7%. Мы отмечаем важность последующей финансовой отчетности за 2024 год для более детального анализа результатов деятельности по направлениям и расчета годовых дивидендов", - пишет эксперт.

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