Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Софтлайна" в настоящее время справедливо оценены российским рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Согласно заявлению финансового директора компании, эмитент нацелен расти темпами, превышающими среднерыночные. При этом компания ссылается на оценку аналитиков Б1, согласно которой среднегодовой темп роста IT-рынка с 2023 по 2028 годы составит 14% в год, а объем целевого рынка для "Софтлайн", согласно прогнозам, вырастет с 1,8 трлн рублей в 2023 году до 3,4 трлн рублей в 2028 году (+90% за период), - указывают эксперты в обзоре. - На фоне ожидаемого роста рынка менеджмент таргетирует рост оборота в 2025 году на 36% к нижней границе ожидаемого значения текущего года. Также поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности подчеркнул намерение работать над увеличением рентабельности деятельности. На наш взгляд, в настоящее время акции "Софтлайна" справедливо оценены рынком".

Также аналитики сервиса отмечают, что компания подтвердила возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 года, но не менее 1 млрд рублей. Таким образом, в случае утверждения дивидендов их минимальный размер может составить 2,81 рубля на одну акцию, что соответствует 2,4% текущей дивидендной доходности.

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