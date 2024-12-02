"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1330 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1330 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,03%, стоп-приказ: 1047 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания позитивно отчиталась за III квартал - аналитики отмечают рост продаж второй квартал подряд (+3,3% (г/г)) и стабилизацию цен на рынке стали.

"Локально котировки акций компании удержали ноябрьский уровень поддержки (1076,4 руб.). Сегодня формируется попытка пробоя сопротивления (1138 руб.), что может дать повод спекулянтам для покупок. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1047 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск 1,85", - указывают в "Финаме".

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