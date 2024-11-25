Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций банка "Санкт-Петербург" и прогнозную цену на уровне 450 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Банк "Санкт-Петербург" опубликовал финансовые результаты за 3К24 по МСФО: чистая прибыль в 3К24 выросла на 56% г/г (+18% кв/кв) и составила 13,3 млрд руб. (ROE 27,2%), что соответствует ожиданиям рынка, - пишут эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - На показатели банка продолжает позитивно влиять высокий уровень процентных ставок, поскольку более 80% корпоративного портфеля составляют кредиты с плавающей ставкой. При этом банк располагает устойчивой базой дешевого фондирования и избыточным капиталом".

По оценкам аналитиков Альфа-банка, прибыль БСПБ в 2024 году может превысить 50 млрд рублей, а в 2025 году будет сопоставимой с 2024 годом (соответствует ROE 24-25%).

"Мы исходим из того, что процентная маржа банка должна вырасти г/г при ставке ЦБ выше 20% и умеренном росте кредитного портфеля, что будет компенсироваться некоторым повышением стоимости риска, - указывают Кипнис и Николаев. - Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы банка "Санкт-Петербург" - сейчас эта бумага торгуется с форвардным коэффициентом P/E на уровне 2,8х, а годовая дивидендная доходность может составить 17-18%. Среди публично торгуемых банков РФ БСПБ является главным бенефициаром повышенных процентных ставок. Однако мы отмечаем, что при значительном снижении ставок устойчивый ROE банка будет ощутимо ниже текущих уровней, поскольку уменьшится маржа по средствам на счетах до востребования".

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