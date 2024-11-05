Рубль сохранит в ноябре курс на постепенное ослабление - "Велес Капитал"

Рубль сохранит в ноябре курс на постепенное ослабление, в результате которого может откатиться к уровням 14 руб./юань и 100 руб/$1, говорится в обзоре инвесткомпании "Велес Капитал".

"Юань против рубля в ноябре остается в среднесрочном восходящем тренде с рисками развития роста к пику 2023 года 14,03 руб., у которого может столкнуться с фиксацией прибыли, - отмечают аналитики. - Ближайшее сопротивление для китайской валюты расположено у 13,70 руб. Сигналом в пользу потенциальной смены тренда на нисходящий стала бы стабилизация ниже 13,30 руб. с возможным откатом в район 12,55 руб. В целом рубль сохраняет курс на постепенное ослабление, потенциал которого может быть ограничен ближайшими психологически важными значениями: 14 руб. по юаню, 100 руб. по доллару и 110 руб. по евро".

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