"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen Inc. с целевой ценой $234,7 и потенциалом роста 39,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Biogen в текущем году показывают негативную динамику на растущем рынке на фоне опасений инвесторов по поводу процесса коммерциализации новых препаратов, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Отчетность компании за третий квартал тем не менее превысила ожидания как по выручке, так и по прибыли, при этом эмитент повысил свои прогнозы по выручке на 2024 год. После продолжительного периода немилости у инвесторов акции Biogen выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 39,3% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA на 12 месяцев вперед. В период, когда американский рынок находится на исторических максимумах, нелегко обнаружить на нем дешевые вложения с достаточно четкими перспективами, и Biogen - из числа этих находок".

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