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22 октября 2024 года 13:01
"БКС МИ" начал анализ "ВсеИнструменты.ру", взгляд на акции компании "позитивный"
"БКС Мир инвестиций" начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость акций "ВсеИнструменты.ру", рассчитанная экспертами, составляет 200 рублей за штуку, взгляд на эти бумаги - "позитивный". Аналитики отмечают привлекательные долгосрочные перспективы компании, преимущества в корпоративном сегменте и ее опыт прибыльного расширения бизнеса. Эксперты ждут роста выручки "ВсеИнструменты.ру" на 32% в 2024 году, скорректированной EBITDA - на 35%, скорректированной прибыли до неденежных и однократных расходов - на 2% (снижение на 64% после них). При этом, согласно их прогнозам, в 2025 году выручка компании может вырасти на 36%, скорректированная EBITDA - на 47%, а чистая прибыль - в 4,1 раза (+74% по скорректированному показателю). Дивидендная политика "ВсеИнструменты.ру" предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов при соотношении чистый долг/EBITDA (включая аренду) не более 3х. По итогам 2023 году коэффициент составил 2,0х, что ниже предельного значения по дивполитике компании, отмечают аналитики. Их базовый сценарий предполагает, что коэффициент долговой нагрузки останется на умеренном уровне в 2024-2026 гг. Компания планирует заплатить первый после IPO дивиденд за 2024 год. "Мы ждем дивдоходность акций за 2024 год на уровне 1-3% (1,3-3,1 руб. на акцию) в зависимости от того, возьмет ли компания для расчета чистую прибыль, включая неденежные и однократные расходы, или без их учета. Мы считаем, что дивиденд по итогам 2025 года увеличится с прибылью, но дивдоходность останется небольшой - 5-6% по текущим котировкам", - пишут эксперты. В начале июля 2024 года компания провела IPO на Московской бирже, размещение прошло по нижней границе ценового диапазона - 200 руб. за акцию. Акции включены в первый уровень листинга МосБиржи. Текущая стоимость бумаг "ВсеИнструменты.ру" составляет порядка 116,5 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВСЕ/ИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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