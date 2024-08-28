"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" и целевую цену на уровне 574 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Компания выпустила хороший отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила высокие темпы роста выручки и отгрузок, в соответствии со своим планом, - пишет эксперт. - Главным позитивом в отчете стал кратный рост выручки от экосистем, что и является основным драйвером роста компании. Также "Группа Астра" отразила увеличение рентабельности в сравнении с 1Q 2024 и объявила о скором старте отгрузок нового продукта Tantor Xdata. "Астра" демонстрирует высокие темпы роста, несмотря на высокую базу 1П 2023, в то же время это одна из самых быстрорастущих компаний среди всего IT-сектора России. Однако рост бизнеса пока идет в рамках ожиданий, поэтому мы считаем, что наша целевая цена для акций компании все еще актуальна".

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