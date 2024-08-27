"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" на фоне опубликованных финансовых результатов по МСФО и ключевых операционных показателей за 1П24, отмечается в комментарии.

"Выручка компании увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд рублей на фоне более чем пятикратного роста продаж продуктов экосистемы, а также двукратного роста доходов от сопровождения продуктов, - указывают аналитики. - Отгрузки выросли на 64% год к году и достигли 5,53 млрд рублей за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения. Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих составили 1,3 млрд рублей, увеличившись в три с половиной раза относительно первого полугодия 2023 года. Компания продолжает инвестировать в развитие и расширение команды, необходимые для укрепления лидерских позиций на рынке инфраструктурного ПО".

Эксперты подчеркивают, что результаты за полугодие включают в себя слабый первый квартал, поэтому на самом деле во втором квартале было сильное ускорение. Так выручка выросла на 70%, EBITDA на 100%, а чистая прибыль на 110%.

"Астра" сейчас торгуется с высокими мультипликаторами в моменте: EV/EBITDA TTM 26.8x, P/E 29x, - отмечается в комментарии. - Однако по форвардным показателям картина заметно лучше: EV/EBITDA 2024 14.1x, P/E 15.7x. "Астра" является одним из наших фаворитов в секторе IT, т.к. это одна их самых быстрорастущих компаний с большим потенциальным рынком и лидирующими позициями на нем. При этом компания не обременена долговой нагрузкой, имеет высокую маржинальность и выплачивает дивиденды. Наша целевая цена на следующие 12 месяцев 673 рубля и рекомендация "покупать".

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