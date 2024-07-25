Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Газпром нефти на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Газпром нефть" опубликовала результаты за 1П24 по МСФО. Выручка увеличилась на 30% г/г до 2 019 млрд руб., однако скорректировалась вниз на 2% относительно 1П23. Чистая прибыль прибавила 11% г/г до 329 млрд руб., но так же, как и выручка в сравнении с 1П23 незначительно снизилась. Мы считаем результаты нейтральными с фундаментальной точки зрения, но отмечаем, что розничные инвесторы могут быть разочарованы дивидендами за 2024 год. При выплате 75% чистой прибыли их размер за 1П24 составит 52 рубля/акцию (доходность 7,4%), в то время как несколько телеграм-каналов ожидали годовых выплат в 120-130 руб.", - пишет эксперт.

Аналитика настораживает, что свободный денежный поток за 1П24 в 161 млрд руб., как и в 2023 году, может оказаться ниже объема дивидендов (264 млрд руб.). При этом прирост оборотного капитала за 1П24 составил 48 млрд руб. Отношение чистого долга (включая обязательства по аренде) к 12-месячной EBITDА за полугодие выросло с 0,45 до 0,66, подчеркивает Бахтин.

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