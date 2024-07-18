"Мои инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций МФК "Займер"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций МФК "Займер", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"МФК "Займер" опубликовал операционные результаты за 2-й квартал 2024 года, - напоминают аналитики. - Объем выдач увеличился на 5% г/г до 13,9 млрд руб., при этом выдачи новым клиентам выросли на 31% г/г. Финансовые результаты будут опубликованы 22 августа. Мы ожидаем рост чистой прибыли кв/кв за счет значительного снижения отчислений в резервы. По нашей оценке, дивиденд за 2-й кв. 2024 года может составить 7,7 руб., дивидендная доходность - 4,3%. Сохраняем позитивный взгляд на акции МФК "Займер", учитывая ожидания по росту чистой прибыли в последующих кварталах и выплату ежеквартальных дивидендов. По нашей оценке, дивидендная доходность за следующие 12 месяцев может составить 18%. Акции торгуются по мультипликатору 2,5х P/E 2025".

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