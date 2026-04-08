Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Объем туруслуг в 1-м квартале снизился на 6–18%
Количество трансакций по бронированию отелей в январе-марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД"...
 
Вырастет ли безработица в России
По итогам февраля безработица в России продолжила падать. Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим...
 
Офшорный контроль над бизнесом в РФ упал вдвое
Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% - с $25...
 
08 апреля 2026 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти, отыгрывая новости о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану

Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала на новостях о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану и подготовке к переговорам сторон по завершению конфликта на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написан Трамп в Truth Social. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

По его словам, это решение он принял после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой ВС Пакистана Асимом Муниром, которые "просили остановить разрушительные действия" в отношении Ирана.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Администрация президента США готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN.

Мировые рынки акций, включая фьючерсы на фондовые индексы США, подскочили в среду на сообщениях о заключении двухнедельного соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут более чем на 2%. Значение фьючерса на индекс Dow Jones к 8:51 мск повысилось на 2,4%, котировка фьючерса на S&P 500 увеличилась на 2,7%, тогда как фьючерс на Nasdaq 100 подскочил на 3,3%. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific Index взлетел более чем на 5%.

Тем временем долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, падает на 1,17%. Аналитики полагают, что более дешевая нефть в случае установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке окажет менее повышательное давление на инфляцию и позволит Федрезерву продолжить курс на постепенное снижение процентной ставки. На перспективах более мягкой, чем ожидалось ранее, денежно-кредитной политики в Штатах доходность десятилетних US Treasuries упала в ходе торгов на 5,5 базисного пункта, до 4,245%.

Общей тенденцией на мировых рынках в среду является рост спроса на рисковые активы и продажа так называемых "активов надежной гавани" на сигналах снижения геополитической напряженности. Заметным исключением стало золото - драгметалл дорожает на фоне падения курса доллара, поскольку слабая американская валюта повышает инвестиционную привлекательность золота. Фьючерсы на золото растут в цене на 3,8% и торгуются у отметки $4864 за тройскую унцию.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта. Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК подскочил на 5,3% - до максимума за месяц. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК увеличился на 2,3%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%. Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК взлетел на 7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день вырос на 2,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть падают на 15-16% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается почти на 15%, до $92,9 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 0,5%, до $109,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи обвалились к этому времени на 16,05%, до $94,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $112,95 за баррель.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 54,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,427 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля снизился всего на 0,01% и составил 120,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1265,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,61%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,56%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,42%), "АФК Система-1Р-11" (-0,33%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 170 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 7 апреля. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем станет первой эмиссией в рамках программы биржевых облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2015 года. Ранее компания с облигациями на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Ростелеком" 8 апреля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-25R планируемым объемом 10 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 13,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 16,21% годовых, ставку 7-го купона бондов серии 001P-46R - на уровне 16,44% годовых. Четырехлетний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей был размещен в начале октября 2024 года по ставке 19,74% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,3% годовых. Выпуск 3-летних облигаций серии 001P-46R объемом 20 млрд рублей компания разместила в октябре 2025 года по ставке 18,71% годовых.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) приняло решение 22 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 24-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего квартального купона по нему - 0,01% годовых. В апреле 2025 года эмиссия почти в полном объеме была выкуплена по оферте.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 апреля 2026 года 14:38
Базовый прогноз для цены нефти Brent на текущий год - $79/барр. - УК "Первая"
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт.
.
08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций Группы Позитив вероятна на рубеже 3К26-4К26 - Альфа-банк
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу.
.
08 апреля 2026 года 13:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МДМГ
"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.
.
08 апреля 2026 года 12:52
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 1550 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ. Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений.
.
08 апреля 2026 года 12:22
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Группы Позитив
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Группы Позитив", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.
.
08 апреля 2026 года 11:52
Акции Норникеля привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГМК "Норильский никель" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент является бенефициаром роста цен на базовые цветные металлы (никель, медь) и металлы платиновой группы (палладий, платина).
.
08 апреля 2026 года 11:29
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Марии Вершининой. Эмитент опубликовал итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2025 год.
.
08 апреля 2026 года 11:04
Цена нефти может опуститься к $90/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом могут попробовать опуститься к $90 за баррель, но говорить об окончательном разрешении проблем с поставками энергоресурсов пока может быть преждевременно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль может торговаться вблизи 11,40-11,55.
.
08 апреля 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
.
08 апреля 2026 года 10:30
Рубль утром падает в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть
Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль падает на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении ударов США по Ирану.
.
08 апреля 2026 года 10:20
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815 пунктов на торгах в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, на фоне ралли в металлах инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и флагманов российской цветной металлургии.
.
08 апреля 2026 года 10:04
Акции Группы Позитив привлекательны для покупки - "Цифра брокер"
Акции "Группы Позитив" по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал сильные результаты за 2025 год по МСФО. Объем отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и составил 33,6 млрд.
.
08 апреля 2026 года 09:43
Рубль может показать укрепление к юаню в краткосрочной перспективе - ПСБ
Тенденция к постепенному укреплению рубля по отношению к юаню может продолжиться в краткосрочной перспективе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.
.
08 апреля 2026 года 09:28
Факторы для выхода рынка ОФЗ из боковика уже сформировались - ПСБ
Факторы для выхода рынка рублевых госбумаг из продолжительного "боковика" уже сформировались, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Перемирие на Ближнем Востоке является позитивным фактором для рынка ОФЗ.
.
08 апреля 2026 года 09:13
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку акций Positive Technologies
"Т-Инвестиции" пока сохраняют "осторожную" оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере 7,3 млрд рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 98,5%.
.
