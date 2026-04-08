Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти, отыгрывая новости о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану

Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала на новостях о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану и подготовке к переговорам сторон по завершению конфликта на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написан Трамп в Truth Social. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

По его словам, это решение он принял после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой ВС Пакистана Асимом Муниром, которые "просили остановить разрушительные действия" в отношении Ирана.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Администрация президента США готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN.

Мировые рынки акций, включая фьючерсы на фондовые индексы США, подскочили в среду на сообщениях о заключении двухнедельного соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут более чем на 2%. Значение фьючерса на индекс Dow Jones к 8:51 мск повысилось на 2,4%, котировка фьючерса на S&P 500 увеличилась на 2,7%, тогда как фьючерс на Nasdaq 100 подскочил на 3,3%. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific Index взлетел более чем на 5%.

Тем временем долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, падает на 1,17%. Аналитики полагают, что более дешевая нефть в случае установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке окажет менее повышательное давление на инфляцию и позволит Федрезерву продолжить курс на постепенное снижение процентной ставки. На перспективах более мягкой, чем ожидалось ранее, денежно-кредитной политики в Штатах доходность десятилетних US Treasuries упала в ходе торгов на 5,5 базисного пункта, до 4,245%.

Общей тенденцией на мировых рынках в среду является рост спроса на рисковые активы и продажа так называемых "активов надежной гавани" на сигналах снижения геополитической напряженности. Заметным исключением стало золото - драгметалл дорожает на фоне падения курса доллара, поскольку слабая американская валюта повышает инвестиционную привлекательность золота. Фьючерсы на золото растут в цене на 3,8% и торгуются у отметки $4864 за тройскую унцию.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта. Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК подскочил на 5,3% - до максимума за месяц. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК увеличился на 2,3%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%. Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК взлетел на 7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день вырос на 2,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть падают на 15-16% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается почти на 15%, до $92,9 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 0,5%, до $109,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи обвалились к этому времени на 16,05%, до $94,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $112,95 за баррель.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 54,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,427 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля снизился всего на 0,01% и составил 120,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1265,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,61%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,56%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,42%), "АФК Система-1Р-11" (-0,33%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 170 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 7 апреля. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем станет первой эмиссией в рамках программы биржевых облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2015 года. Ранее компания с облигациями на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Ростелеком" 8 апреля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-25R планируемым объемом 10 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 13,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 16,21% годовых, ставку 7-го купона бондов серии 001P-46R - на уровне 16,44% годовых. Четырехлетний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей был размещен в начале октября 2024 года по ставке 19,74% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,3% годовых. Выпуск 3-летних облигаций серии 001P-46R объемом 20 млрд рублей компания разместила в октябре 2025 года по ставке 18,71% годовых.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) приняло решение 22 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 24-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего квартального купона по нему - 0,01% годовых. В апреле 2025 года эмиссия почти в полном объеме была выкуплена по оферте.