РСПП подготовил замечания к поправкам к закону о банкротстве

17 апреля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания к внесенным в конце марта масштабным поправкам в"О несостоятельности (банкротстве)". Свои предложения бизнес 13 апреля отправил в Минэкономразвития, а также председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову. Вице-президент союза Александр Варварин подтвердил "Ведомостям" отправку писем.считает, что в текущей версии законопроект не может быть поддержан и требует существенной доработки. Авторы писем предложили создать рабочую группу при профильном думском комитете, которая бы занималась проработкой изменений документа.

Наиболее серьезное замечание бизнеса связано с механизмом назначения арбитражных управляющих в процедуре банкротства. Согласно законопроекту, осуществлять их государственную регистрацию будет ФНС. РСПП считает, что мера провоцирует "недопустимый конфликт интересов", так как налоговая служба при осуществлении функций регистрации продолжит быть кредитором в ряде дел о банкротстве. Кроме того, новые полномочия могут быть обременительными для бюджета с точки зрения расходов, считают в РСПП. Регистрация может быть обеспечена Росреестром, который сейчас ведет реестр государственных управляющих, говорится в отзыве.

Отдельный блок замечаний касается саморегулируемых организаций (СРО), членство в которых является обязательным для всех арбитражных управляющих, а лишение его означает фактический запрет вести деятельность. Такие организации могут рассматривать жалобы в отношении своих членов и выносить дисциплинарные взыскания (вплоть до исключения), также они формируют состоящий из обязательных взносов компенсационный фонд, который может частично покрывать денежные требования к управляющим из-за нарушений в ходе процедур банкротства.

РСПП критикует норму о снижении минимальной численности членов СРО первой группы до 10 человек, второй и третьей - до 20. Принадлежность к группе, в свою очередь, определяется размером компенсационного фонда - от 50 млн руб. для первой группы до 200 млн руб. для третьей.