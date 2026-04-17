Около 10 млн россиян отчитаются перед ФНС за переводы

17 апреля. FINMARKET.RU - Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, сообщили в. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физлиц. Документ, в частности, дает налоговой право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Критерии пока не раскрываются. В случае принятия мера заработает с 2027 года, пишут "Известия"

Сейчас доступ налоговой к банковским данным ограничен: выписки по счетам физлиц запрашиваются только при проверке или международном обмене данными с согласия руководства ФНС. Поправки могут существенно расширить эти возможности. Одновременно предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортом.

Опрошенные редакцией эксперты считают, что изменения затронут миллионы граждан. Речь может идти о 7-10 млн человек, оценили эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов и экономист Андрей Бархота. Схожую оценку дает начальник юридического департамента "ВМТ Консалт" Софья Лукинова - по ее словам, в первую очередь это затронет тех, кто регулярно получает доход от услуг, сдачи площадей в аренду или торговли, но не оформлен как самозанятый или ИП. О "нескольких миллионах" потенциально затронутых также говорит директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тыс. рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП и не декларирует доход. В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений, - таких насчитывается примерно 200 тыс. На этом фоне спрос на наличные может вырасти на 3 трлн рублей в 2027 году.