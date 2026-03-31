Акции ТМК, Эталона и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "ТМК" на прошлой неделе начали активно выходить из боковика, - отмечает в комментарии эксперт. - Котировки преодолели психологически труднопроходимый уровень поддержки в районе 100 руб. Теперь ближайшая цель для падения - 83 руб., минимум за последние три года. Ожидаем, что бумаги довольно быстро достигнут новой поддержки, но не исключаем кратковременного отката к преодоленному уровню. Тем не менее считаем, что акции "ТМК" через две недели будут торговаться в диапазоне 91,5-89,5 руб.".

Акции "Эталона" после затяжного боковика с сентября 2025 года смогли выйти за его границы, преодолев исторический минимум в районе 37 руб., констатирует Буянов. Учитывая значимость уровня, аналитик допускает вполне возможный откат, однако он должен завершиться довольно быстро - фундаментальных факторов поддержки, на взгляд аналитика, у бумаги мало, а продолжающийся цикл снижения ставок инвесторы не расценивают как сигнал к покупке. Буянов ждет, что в бумага продолжит падение и через две недели будет торговаться в диапазоне 34,9-33,9 руб.

"Несмотря на общую рыночную коррекцию, акциям Сбера удается удерживать рост, - отмечает далее стратег БКС. - Сейчас бумаги находятся в стадии коррекции и постепенно приближаются к поддержке восходящей тенденции. При этом высоковолатильные осцилляторы уже говорят о перепроданности, что дает сигнал к покупке. Мы полагаем, что акции вернутся к росту и через две недели будут торговаться в коридоре 322-329,2 руб.".

