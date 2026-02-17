.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
17 февраля 2026 года 13:01
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков. Банк "Санкт-Петербург" раскрыл финансовые результаты за январь по российским стандартам учета. Кроме того, основной акционер банка заявил о возможности рассмотреть выплату 50% чистой прибыли за 2025 год в качестве дивидендов, отмечается в обзоре инвесткомпании. "С точки зрения финансовых результатов негативно выглядит сокращение чистого процентного дохода, а также относительно высокие темпы роста операционных расходов и снижение доходов от операций на финансовых рынках, - пишут эксперты Артем Перминов и Андрей Шаров. - В качестве позитивного момента отмечаем заметное снижение стоимости риска. При этом новость о 50% коэффициенте выплаты безусловно позитивна: банк имеет высокую достаточность капитала, его распределение является одним из главных драйверов инвестиционной привлекательности бумаги". Аналитики сохраняют "нейтральный" взгляд на акции банка: текущая оценка по мультипликатору P/E, исходя из их прогнозов на 2025 год, находится на уровне 3,7х против среднеисторического значения 3,9х. По расчетам стратегов БКС, из-за давления на чистую процентную маржу чистая прибыль банка в ближайшие два года будет в диапазоне 40-45 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
17 февраля 2026 года 19:31
