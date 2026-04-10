Доходы от лицензий на недра выросли впервые с 2021 года

10 апреля. FINMARKET.RU - Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми ознакомились "Ведомости" . Показатель увеличился впервые с 2021 г. - тогда он составлял 69,6 млрд руб., а затем постепенно снизился примерно до 24 млрд руб. в 2024 г.

Рост доходов был обеспечен за счет проведения аукционов на участки недр с запасами и ресурсами твердых полезных ископаемых (ТПИ), следует из материалов Роснедр. Объем разовых платежей победителей таких аукционов в прошлом году составил 25,1 млрд руб. Объем доходов от аукционов на участки с запасами и ресурсами углеводородного сырья (УВС) снижался четвертый год подряд, составив 3,8 млрд руб. Их доля в общих доходах снизилась до 12%, тогда как до 2021 г. включительно они обеспечивали большую часть поступлений, следует из материалов ведомства.

Всего в 2025 г. Роснедра провели 183 аукциона на право пользования недрами - на 40% меньше, чем годом ранее. По их результатам были выданына 80 участков недр с запасами и ресурсами ТПИ и 22 участка с запасами и ресурсами нефти, газа и газового конденсата. Также проводились аукционы на участки с подземными водами.

Наиболее крупными по размеру разового платежа стали лицензии на третью очередь Бачатского разреза (уголь) в Кемеровской области - 3,3 млрд руб., Пильненское рудное поле (золото и серебро) в Забайкальском крае - 3,2 млрд руб. и Карийское месторождение (золото) в Забайкальском крае - 2,4 млрд руб.

Увеличение доходов от аукционов на участки недр в 2025 г. прежде всего обусловлено ростом интереса инвесторов к месторождениям золота из-за роста цен на этот металл на мировом рынке, отмечает советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.