Рубль во вторник слегка опустился в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 13 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль опустился, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2845 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 14 января на 6,14 копейки, до 78,8527 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,05 копейки, до 92,3973 руб./EUR1.

"На валютном рынке рубль неохотно сдает позиции, периодически переходя в контратаки. Доллар остается чуть под 80 руб., юань ходит в пределах 11,2-11,5 руб. Волатильность курсов и рыночная ликвидность невысокие - ключевые игроки рынка постепенно возвращаются к активности после праздников. Из негатива для рубля и рублевых активов в целом отметим осложнение геополитического фона, новые санкционные риски. Индекс гособлигаций RGBI продолжил стремительное снижение и обновил месячные минимумы, есть риски спуска ниже 117 пунктов. Из позитивного - спрос на валюту по-прежнему ослаблен из-за высоких ставок, а предложение иностранных денег комфортно. Завтра мы узнаем об объемах операций по бюджетному правилу после 15 января. Рост показателя умеренно благоприятен для рубля, а снижение увеличит давление на нацвалюту. В ближней перспективе ждем курс рубля к доллару на уровне 78-80 руб., к юаню - 11,2-11,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рубль получит краткосрочную поддержку в середине января в связи с резким ростом продаж валюты, говорится в материале экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"В 1П26 общий объем зеркалирования операций, проведенных с ФНБ в 2П25, составит 540,8 млрд руб., снизившись до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. в 2П25. Согласно оценке Минфина, продажи валюты уменьшатся с дневного эквивалента 14,5 млрд руб. в декабре до 10,2 млрд руб. в период 12-15 января. Однако с 16 января они резко возрастут, поскольку из-за упавшей цены на Urals бюджет в первый месяц года недополучит, по нашим расчетам, 0,35 трлн руб. нефтегазовых доходов, или примерно 20 млрд руб. в расчете на рабочий день", - отмечают аналитики.

С учетом операций ЦБ РФ со средствами ФНБ продажи валюты денежными властями увеличатся с текущего эквивалента 10,2 млрд руб. до почти 25 млрд руб. в день. Таким образом, рубль получит определенную поддержку, и более вероятным становится его усиление, нежели девальвация, считают Коныгин и Афонин.

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новых антироссийских санкций.

В ЕС рассчитывают утвердить 20-й пакет санкций против РФ в феврале, заявила во вторник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Мы также занимаемся 20-м пакетом санкций, нацелены на то, чтобы принять окончательное решение по нему в следующем месяце", - сказала она на совместной пресс-конференции с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Она напомнила, что вместе с наращиванием давления на Россию ЕС оказывает поддержку Киеву и выделит ему 90 млрд евро займа для обеспечения обороны Украины и работы ее государственного аппарата.

Ранее во вторник Euractiv со ссылкой на источник передавал, что новые санкции ЕС в отношении России ожидаются к 24 февраля.

По данным Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Цены на нефть эталонных марок значительно увеличили темпы роста вечером во вторник после новых заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,08 за баррель, что на 3,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,11%, до $61,34 за баррель.

В Иране продолжаются массовые беспорядки, и Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Ранее во вторник американский лидер объявил о введении тарифов в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.

Банк России во вторник, 13 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 310 млрд рублей (при лимите 3 трлн 310 млрд рублей и спросе 4 трлн 959,157 млрд рублей) в среднем по ставке 16,06% годовых. На предыдущем аукционе сроком 15 дней, состоявшемся 30 декабря, ЦБ разместил 4 трлн 700 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 5 трлн 287,602 млрд рублей) в среднем по ставке 16,2% годовых.

Банк России не рассчитывал процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в период с 31 декабря по 11 января из-за официальных новогодних каникул. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 28 базисных пунктов, до 15,57% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца опустились на 1 базисный пункт и во вторник составили 15,93% и 16,49% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,69% годовых.