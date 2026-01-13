Акции Ленты привлекательны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 2390 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Группа "Лента" официально объявила о приобретении DIY-гипермаркетов OBI.

Согласно сообщению, в периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м, интеграция активов ожидается до мая 2026 года. ФАС уже одобрила сделку.

Эмитент реализует агрессивную M&A-стратегию, в рамках которой компания планирует достичь выручки 2,2 трлн рублей к 2028 году, отмечают эксперты.

"Стратегический курс "Ленты" нам нравится - органический рост наряду с M&A-сделками в сторону расширения географии и мультиформатности выглядят оправданными с учетом текущих трендов и позиции компании. Однако "окно возможностей" не бесконечно и компании еще предстоит проделать работу по качественной интеграции всех приобретений с достижением должной отдачи, - пишут они в комментарии. - Считаем акции МКПАО "Лента" долгосрочно привлекательными, наш таргет на двенадцать месяцев - 2390 руб. за штуку".

