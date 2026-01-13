"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал объемы торгов за декабрь 2025 год, результаты считаем позитивными. Несмотря на то, что объемы торгов на высокомаржинальном рынке акций сохраняют негативную динамику из-за снижения индекса Мосбиржи, мы отмечаем очень хорошую динамику на денежном рынке, рынке деривативов и прочих рынках в декабре, - пишут эксперты. - У нас фундаментально "негативный" взгляд на акции Мосбиржи, которые торгуются с мультипликатором P/E на базе наших прогнозов на 2025 год 6,6х против среднеисторического уровня 10,1х. Дисконт, на наш взгляд, выглядит справедливо и объясняется ожидаемым давлением на выручку на фоне снижения чистых процентных доходов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.