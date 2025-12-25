.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Промышленность РФ по итогам 2025 г. покажет рост на уровне чуть более 2%
Уходящий год был весьма неоднозначным для российской промышленности. О том, как правительство видит развитие ключевых отраслей промышленности в 2026 г., в интервью "Ведомостям" рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. "В предыдущие годы...
 
В РФ доступа к микрозаймам могут лишиться до 15 млн граждан
Потенциально около 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 г. Такой прогноз, пишут "Ведомости", содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, которое он...
 
России грозит дефицит новостроек экономкласса
В России падает строительство доступного жилья. В этом году упало строительство новых многоквартирных домов экономкласса - их доля опустилась до минимальных 22%. Это следует из данных ЦБ, пишут "Известия". При этом доля проектов бизнес- и элитного...
 
25 декабря 2025 года 19:28

Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря

Москва. 25 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

В следующий понедельник, 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,035 руб., что на 10,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 55,24 копейки, до 77,8844 руб./$1, и уменьшил курс евро на 58,4 копейки, до 91,8902 руб./EUR1.

"Рубль в четверг активно дорожал к юаню, пара CNY/RUB опускалась к 11 руб./юань. (. . .) Юань пытается предотвратить пробой психологически важного уровня 11 руб. Однако эта поддержка может быть проверена на прочность уже в пятницу, на которую приходится последний день продажи инвалюты в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли для исполнения фискальных обязательств 29 декабря", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит двигаться в диапазоне 11-11,5 руб. Риски теста нижней границы этого диапазона в самой концовке декабря, учитывая налоговые выплаты (29 декабря), выглядят достаточно высокими", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз ЦБ на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников. В четверг торги не проводятся, так как западные площадки закрыты из-за католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на 0,2% - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,05% - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. В то же время сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 декабря упала на 19 базисных пунктов - до 15,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 16,21% и 16,7% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,1% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


25 декабря 2025 года 19:25
Рынок акций РФ просел к 2710п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, упали вдвое бумаги SFI после отсечки
Москва. 25 декабря. Российский рынок акций в четверг умеренно снизился по большинству blue chips в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 2710 пунктов.
25 декабря 2025 года 19:10
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 234,82 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 195,62 руб. до 234,82 руб. за бумагу, что предполагает около 60% потенциала роста и соответствует рекомендации "покупать" при учете 25% дисконта на риски, сообщается в комментарии...
25 декабря 2025 года 18:45
Бумаги Газпрома интересны для покупки на долгосрочную перспективу - ПСБ
Бумаги "Газпрома" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. По мнению эксперта, на динамику акций "Газпрома", помимо общих для всего рынка факторов геополитики и смягчения денежно-кредитной политики Банка России, будут влиять факторы цены и...
25 декабря 2025 года 18:23
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "Мы позитивно оцениваем перспективы публичных компаний банковского сектора в среднесрочной перспективе, так как ожидаем дальнейшего удешевления стоимости...
25 декабря 2025 года 17:50
Диапазон 11-11,5 руб./юань сохранит актуальность до конца недели - ПСБ
Диапазон 11-11,5 руб./юань сохранит актуальность до конца текущей недели, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит...
25 декабря 2025 года 17:23
Совкомбанк рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитиков. Эксперты выделяют ряд факторов инвестиционной привлекательности акций компании: - Наличие крупнейшего в стране портфеля регистрационных удостоверений (РУ) дает компании значительную гибкость - она...
25 декабря 2025 года 16:41
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитиков. "На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 9х против исторических 7,7х, - указывают эксперты. - С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев...
25 декабря 2025 года 16:10
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $176,15
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $176,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эксперт отмечает, что в состав фонда входят крупные и стабильные...
25 декабря 2025 года 15:31
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Эмитент планирует сократить добычу алмазов в следующем году до 25-26 млн карат, что на 14% ниже уровня 2025 года, отмечают эксперты. Данная мера призвана выправить...
25 декабря 2025 года 15:02
Длинные ОФЗ - одна из основных идей для инвестиций на долговом рынке РФ в 2026г - ПСБ
Длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций на российском долговом рынке в следующем году, считает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Предельный объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу, а плановый объем в рамках бюджета - 5,51 трлн руб.,...
25 декабря 2025 года 13:58
"Финам" повысил рейтинг акций "ВИ.ру" до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Двумя неделями ранее мы пересмотрели целевую цену бумаг эмитента, понизив ее. С...
25 декабря 2025 года 13:27
Быстрое закрытие дивидендного гэпа в акциях SFI маловероятно - "Цифра брокер"
Быстрое закрытие текущего дивидендного "гэпа" в акциях SFI (ПАО "ЭсЭфАй") маловероятно, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". После отсечки под рекордные дивиденды за девять месяцев 2025 года акции SFI ушли в дивидендный "гэп", констатируют эксперты. Выплата составила 902...
25 декабря 2025 года 12:57
Бумаги Норникеля могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в истории превысила $12000 за тонну, достигнув отметки $12159,5. С начала года котировки выросли более чем на...
25 декабря 2025 года 12:27
S&P; 500 технически обладает потенциалом подъема к 7000п - БКС Экспресс
Индекс S&P 500 технически обладает потенциалом подъема к уровню 7000 пунктов, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Американский рынок покорил исторические вершины, индекс S&P 500 обновил топ - новый максимум над 6937 пунктами. Оценки оправдались. Фактор...
25 декабря 2025 года 11:55
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Самолета
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в материале экспертов. Сектор продолжает восстанавливаться на фоне низкой базы, начавшегося снижения ставок в экономике и сохранения...
