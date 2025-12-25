Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря

Москва. 25 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

В следующий понедельник, 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,035 руб., что на 10,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 55,24 копейки, до 77,8844 руб./$1, и уменьшил курс евро на 58,4 копейки, до 91,8902 руб./EUR1.

"Рубль в четверг активно дорожал к юаню, пара CNY/RUB опускалась к 11 руб./юань. (. . .) Юань пытается предотвратить пробой психологически важного уровня 11 руб. Однако эта поддержка может быть проверена на прочность уже в пятницу, на которую приходится последний день продажи инвалюты в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли для исполнения фискальных обязательств 29 декабря", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит двигаться в диапазоне 11-11,5 руб. Риски теста нижней границы этого диапазона в самой концовке декабря, учитывая налоговые выплаты (29 декабря), выглядят достаточно высокими", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз ЦБ на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников. В четверг торги не проводятся, так как западные площадки закрыты из-за католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на 0,2% - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,05% - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. В то же время сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 декабря упала на 19 базисных пунктов - до 15,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 16,21% и 16,7% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,1% годовых.