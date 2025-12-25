"Финам" повысил рейтинг акций "ВИ.ру" до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Двумя неделями ранее мы пересмотрели целевую цену бумаг эмитента, понизив ее. С момента выхода обзора котировки просели чуть менее чем на 3%, что сформировало привлекательный для идеи под покупку потенциал роста. Повышаем рейтинг акций ВИ.ру с "держать" до "покупать", потенциал роста составляет 15%. Для оценки целевой стоимости мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2026 год относительно аналогов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.