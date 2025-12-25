Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года, и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", - сказал он.

На встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ и руководитель Центробанка, добавил Песков.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний", - сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - заключил Песков.

Американские фондовые индексы выросли по итогам малоактивной сессии в среду, причем S&P 500 обновил очередной исторический максимум. Торги в США прошли по укороченному графику, а в четверг рынок будет закрыт в связи с празднованием Рождества. Аналитики продолжали оценивать американские статданные, опубликованные днем ранее.

Как сообщалось, ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%) и оказались максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%. Между тем объем промпроизводства в стране в ноябре увеличился на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.

В среду стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.

На фоне таких данных рынок закладывает два снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем году. Последний прогноз самого Федрезерва предусматривает лишь одно снижение.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг на фоне низкой активности торгов. Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК вырос на 0,5% - до максимума более чем за месяц. Подъем продолжается уже седьмую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом с июля.

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на 0,2% - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,05% - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании конфликта вокруг Украины. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики. Нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

В четверг биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,421 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,379 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 декабря вырос на 0,06% и составил 118,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1203,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,63%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,58%) и "ГК Автодор-003Р-02" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,24%), "Ростелеком-001P-02R" (-0,57%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер "А101" разместит флоатер серии БО-001P-03 в объеме 6,35 млрд рублей и выпуск облигаций с фиксированными купонами серии БО-001P-02 объемом 4,15 млрд рублей. По обоим выпускам предусмотрены ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки купона "фикса" серии БО-001P-02 - 17% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 18,39% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-001P-03 - 400 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуски двухлетних облигаций прошел 24 декабря. Техразмещение запланировано на 26 декабря. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только для квалинвесторов.

Микрофинансовая компания "Совком экспресс" установила финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей в размере 19,5% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 21,35% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Предусмотрена также амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 39-го - 48-ого купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Эмиссия доступна для приобретения только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе 2025 года.

АО ГК "Азот" зафиксировало объем выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года 18,86% годовых. По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО "Азот". Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Непосредственно сам эмитент ранее на публичный долговой рынок не выходил, выходила компания, входящая в его группу (КАО "Азот"), на текущий момент все ее выпуски облигаций погашены.

ПАО "МОЭК" выкупило по оферте 4 млн 159,538 тыс. облигаций серии 001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 83,19% займа. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 9,3% годовых до исполненной оферты. Перед офертой ставка 7-8-го купонов была установлена на уровне 15% годовых.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) выкупило по оферте 3 млн 600,888 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 72,0178% займа. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке полугодовых купонов 9,25% годовых до исполненной оферты. Ставку 7-8-го купонов перед офертой компания установила на уровне 15% годовых. Данный выпуск - единственная эмиссия облигаций компании в обращении.