Рубль пока может задержаться чуть ниже 11,1-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может задержаться чуть ниже уровней 11,1-11,2 руб. за юань на фоне декабрьского налогового периода, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг не торгуются, в целом котировки пока могут продолжить движение вблизи $62 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.