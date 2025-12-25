Диапазон 11-11,5 руб./юань сохранит актуальность в конце текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в конце текущей недели, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит двигаться в диапазоне 11-11,5 руб. Риски теста нижней границы данного диапазона в самом конце декабря, учитывая налоговые выплаты (29 декабря), выглядят достаточно высокими", - пишет эксперт в комментарии.

