ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
S&P 500 обновил рекорд
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Минтруд доработал новые критерии трудовых отношений
Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд. Письмо с новой версией законопроекта...
 
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Компании начали возвращать уволившихся сотрудников
В последние 2-3 года в российских компаниях России наблюдается тренд на возвращение бывших сотрудников, рассказали "Российской газете" эксперты. Оптимальным сроком для возвращения в крупном и среднем бизнесе стали 6-12 месяцев. При этом большинство...
 
24 декабря 2025 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 обновил рекорд. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно в среду. Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали большую порцию статистики. Опубликованные во вторник данные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед Рождеством.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд, по данным министерства торговли. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%.

Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, в прошлом месяце увеличился на 0,5%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

Главный инвестиционный директор UBS Wealth Management Ульрик Хоффман-Бурхарди полагает, что S&P 500 к концу 2026 года может достичь 7700 пунктов, то есть прибавить более 11% с текущего уровня. По его мнению, ключевым фактором подъема фондового рынка станет рост корпоративных прибылей примерно на 10%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли увеличились во вторник, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,3%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 0,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,3%.

Подъем цен на медь до рекорда способствовал росту стоимости акций производителя этого металла Freeport-McMoRan Inc. на 2,5% - до $51,9, что является максимумом за 15 месяцев. Кроме того, аналитики Wells Fargo повысили прогнозную стоимость бумаг компании до $55 с $47, присвоив рекомендацию "выше рынка".

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,6%, EQT Corp. - на 1,9%, Coterra Energy Inc. - на 1,8%, Dominion Energy Inc. - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%.

Цена акций судостроительной компании Huntington Ingalls выросла на 0,3%. Президент США Дональд Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса для ВМС в рамках усилий Белого дома по модернизации надводного флота и восстановлению судостроения. Он также сказал, что США будут работать над обновлением авианосцев.

Котировки бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Eli Lilly (SPB: LLY) снизились на 1,3% и 0,5% соответственно после того, как в США была одобрена пероральная форма препарата для снижения веса Wegovy, которую выпускает датская Novo Nordisk.

Стоимость бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) упала на 7,5%, First Solar Inc. - на 5,3%. Цена акций Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 0,3%, Starbucks Corp. - на 2,7%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,5%, круизных компаний Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 4,8% и 2,8% соответственно.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 79,73 пункта (на 0,16%) и достиг 48442,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 31,3 пункта (на 0,46%) - до 6909,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 133,02 пункта (на 0,57%) и завершил сессию на отметке 23561,84 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Поддержку рынкам оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Это снижает краткосрочные торговые риски для всей мировой цепочки поставок полупроводниковой продукции, пишет Trading Economics.

Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дорожающие на 3,1%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group повышается на 2,3%, CK Infrastructure Holdings и Power Assets Holdings - на 1,8%, Xinyi Solar Holdings - на 1,7%.

Капитализация Haier Smart Home уменьшается на 2,3%, Haidilao International Holding - на 1,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 1,5%, China Mengniu Dairy и Li Ning - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,1%.

Давление на котировки оказывают сигналы о том, что Банк Японии может продолжить повышение процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Между тем индекс опережающих индикаторов Японии за октябрь был пересмотрен правительством до 109,8 со 110 пунктов. В сентябре его окончательное значение составило 108,2 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги TDK Corp. и MS&AD Insurance Group Holdings (-3,1% у обеих).

Рыночная стоимость NEXON уменьшается на 2,6%, Tokuyama - на 2,1%, Resona Holdings - на 2%.

Цена бумаг SCREEN Holdings увеличивается на 11,5%, Sumitomo Metal Mining - на 6%, Ibiden - на 4,5%, Dowa Holdings - на 3,5%, Mitsubishi Materials - на 3,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,2%.

Котировки акций Hyundai Motor и SK Hynix растут на 0,9%, Posco - на 3,3%, Korean Air Lines - на 2,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Трейдеры оценивают протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (RBA), показавший, что его руководство рассматривало возможность повышения ставок в 2026 году.

Westpac сократил рыночную стоимость на 0,3%, ANZ - на 1%.

Капитализация BHP выросла на 0,1%, Rio Tinto - на 0,8%.

Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,46 за баррель, что на $0,08 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,31 (0,5%), до $62,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,1 (0,17%), до $58,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,64%), до $58,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

"Рынок пытается понять, стоит ли радоваться вероятности увеличения спроса на нефть в условиях сильного экономического роста в США, или опасаться, что Федрезерв будет вынужден принять меры для сдерживания этого роста, чтобы взять инфляцию под контроль", - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Reuters.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 декабря 2025 года 19:30
Рубль в среду отыграл значительную часть дневных потерь и лишь слегка опустился в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 24 декабря. Китайский юань растерял значительную часть роста первой половины торгов и лишь немного поднялся на Московской бирже по итогам сессии в среду. Рубль опустился на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работали биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закрываются раньше обычного.    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:25
Рынок акций РФ в среду просел до 2720п по индексу МосБиржи
Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ в среду просел при невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта; вечером продажам способствовала наметившаяся коррекция на сырьевых площадках после ралли (подешевели нефть и металлы). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился до 2720 пунктов.    читать дальше
24 декабря 2025 года 19:02
Совкомфлот вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год - "Газпромбанк Инвестиции"
"Совкомфлот" вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы продолжаем следить за ситуацией в отрасли, - пишут эксперты. - Ранее мы рассматривали результаты "Совкомфлота" по итогам девяти месяцев 2025 года и отмечали убыточность...    читать дальше
24 декабря 2025 года 18:15
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5810 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5810 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Яндекс" технически смотрится интересно: нисходящий тренд от ноября 2021 года уверенно пройден, - отмечает эксперт. - С середины ноября...    читать дальше
24 декабря 2025 года 17:42
"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до HKD 128,7
"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с HKD 108,3 до HKD 128,7, а рейтинг - с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 21,3% с текущих уровней. Повышение целевой цены в первую очередь связано...    читать дальше
24 декабря 2025 года 16:59
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi до HKD55
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi с HKD70 до HKD55 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 37% с текущих ценовых уровней. "С 2 июля, когда котировки акций Xiaomi достигли рекордной...    читать дальше
24 декабря 2025 года 16:16
Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса РусАла - "Велес Капитал"
Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса "РусАла", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Компания "РусАл" из-за отрицательного свободного денежного потока и на фоне дивидендной паузы "Норникеля" отказалась от выплат дивидендов за...    читать дальше
24 декабря 2025 года 15:42
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в начале 2026г - "Солид Брокер"
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в начале 2026 года, прогнозируют аналитики "Солид Брокер". "За 2025 год рубль укрепился к доллару на более чем 20%, став лидером по росту среди мировых валют, - отмечают эксперты в комментарии. - Такая тенденция не может продолжаться вечно и мы...    читать дальше
24 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 24 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работают биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закроются раньше обычного.    читать дальше
24 декабря 2025 года 15:05
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "При открытии торговой идеи "Лонг "ЕвроТранс" 9 октября мы ожидали появления сразу трех...    читать дальше
24 декабря 2025 года 14:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5,2 руб
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,3 руб. до 5,2 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 119% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. "Для оценки мы используем метод...    читать дальше
24 декабря 2025 года 13:46
IPO может привлечь на рынок акций РФ 150-200 млрд руб. в 2026г - ПСБ
Объем привлеченных средств через IPO на российском рынке акций в следующем году может составить 150-200 млрд рублей, считают аналитики банка ПСБ. 2025 год оказался слабым на IPO, констатируют эксперты: прошло всего четыре размещения с общим объемом привлечения около 37,5 млрд рублей, из которых по...    читать дальше
24 декабря 2025 года 13:17
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $157
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $157 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции эмитента,...    читать дальше
24 декабря 2025 года 12:53
Предновогоднего ралли в ОФЗ, скорее всего, не будет - ПСБ
адиционного предновогоднего ралли на рынке рублевых долговых госбумаг, скорее всего, не будет на фоне осторожного решения ЦБ по ключевой ставке, полагают аналитики банка ПСБ. Вместе с тем, говорится в комментарии, ожидается, что по итогам 2025 года индекс RGBI закроется несколько выше текущих...    читать дальше
24 декабря 2025 года 12:16
Акции Т-Технологий привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Т-Технологии" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Положительно оцениваем результаты за одиннадцать месяцев 2025 года по РСБУ, отмечая при этом, что прибыль банка не включает прибыли страхового и брокерского бизнесов,...    читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

