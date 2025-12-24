Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 обновил рекорд. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно в среду. Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали большую порцию статистики. Опубликованные во вторник данные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед Рождеством.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд, по данным министерства торговли. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%.

Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, в прошлом месяце увеличился на 0,5%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

Главный инвестиционный директор UBS Wealth Management Ульрик Хоффман-Бурхарди полагает, что S&P 500 к концу 2026 года может достичь 7700 пунктов, то есть прибавить более 11% с текущего уровня. По его мнению, ключевым фактором подъема фондового рынка станет рост корпоративных прибылей примерно на 10%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли увеличились во вторник, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,3%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 0,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,3%.

Подъем цен на медь до рекорда способствовал росту стоимости акций производителя этого металла Freeport-McMoRan Inc. на 2,5% - до $51,9, что является максимумом за 15 месяцев. Кроме того, аналитики Wells Fargo повысили прогнозную стоимость бумаг компании до $55 с $47, присвоив рекомендацию "выше рынка".

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,6%, EQT Corp. - на 1,9%, Coterra Energy Inc. - на 1,8%, Dominion Energy Inc. - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%.

Цена акций судостроительной компании Huntington Ingalls выросла на 0,3%. Президент США Дональд Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса для ВМС в рамках усилий Белого дома по модернизации надводного флота и восстановлению судостроения. Он также сказал, что США будут работать над обновлением авианосцев.

Котировки бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Eli Lilly (SPB: LLY) снизились на 1,3% и 0,5% соответственно после того, как в США была одобрена пероральная форма препарата для снижения веса Wegovy, которую выпускает датская Novo Nordisk.

Стоимость бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) упала на 7,5%, First Solar Inc. - на 5,3%. Цена акций Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 0,3%, Starbucks Corp. - на 2,7%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,5%, круизных компаний Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 4,8% и 2,8% соответственно.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 79,73 пункта (на 0,16%) и достиг 48442,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 31,3 пункта (на 0,46%) - до 6909,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 133,02 пункта (на 0,57%) и завершил сессию на отметке 23561,84 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Поддержку рынкам оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Это снижает краткосрочные торговые риски для всей мировой цепочки поставок полупроводниковой продукции, пишет Trading Economics.

Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дорожающие на 3,1%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group повышается на 2,3%, CK Infrastructure Holdings и Power Assets Holdings - на 1,8%, Xinyi Solar Holdings - на 1,7%.

Капитализация Haier Smart Home уменьшается на 2,3%, Haidilao International Holding - на 1,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 1,5%, China Mengniu Dairy и Li Ning - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,1%.

Давление на котировки оказывают сигналы о том, что Банк Японии может продолжить повышение процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Между тем индекс опережающих индикаторов Японии за октябрь был пересмотрен правительством до 109,8 со 110 пунктов. В сентябре его окончательное значение составило 108,2 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги TDK Corp. и MS&AD Insurance Group Holdings (-3,1% у обеих).

Рыночная стоимость NEXON уменьшается на 2,6%, Tokuyama - на 2,1%, Resona Holdings - на 2%.

Цена бумаг SCREEN Holdings увеличивается на 11,5%, Sumitomo Metal Mining - на 6%, Ibiden - на 4,5%, Dowa Holdings - на 3,5%, Mitsubishi Materials - на 3,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,2%.

Котировки акций Hyundai Motor и SK Hynix растут на 0,9%, Posco - на 3,3%, Korean Air Lines - на 2,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Трейдеры оценивают протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (RBA), показавший, что его руководство рассматривало возможность повышения ставок в 2026 году.

Westpac сократил рыночную стоимость на 0,3%, ANZ - на 1%.

Капитализация BHP выросла на 0,1%, Rio Tinto - на 0,8%.

Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,46 за баррель, что на $0,08 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,31 (0,5%), до $62,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,1 (0,17%), до $58,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,64%), до $58,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

"Рынок пытается понять, стоит ли радоваться вероятности увеличения спроса на нефть в условиях сильного экономического роста в США, или опасаться, что Федрезерв будет вынужден принять меры для сдерживания этого роста, чтобы взять инфляцию под контроль", - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Reuters.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.