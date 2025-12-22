"БКС МИ" не рекомендует покупать акции Moderna

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в настоящее время сохраняет "неинвестиционную" оценку акций американской биотехнологической компании Moderna Inc., сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

"После резкого роста на фоне пандемийного спроса компания столкнулась с затяжной фазой нормализации: заказы на вакцины от COVID-19 резко просели, продуктовый портфель был диверсифицирован с опозданием, а конкуренция на ключевых рынках новых вакцин уже высока, - указывает эксперт. - На фоне сжатия выручки финансовая подушка постепенно сокращается, а целевой выход на безубыточность сдвинут на 2028 год, что ограничивает инвестиционную привлекательность бумаги. Потенциал новых разработок сохраняется, но сроки их коммерциализации и масштаб экономического эффекта остаются неопределенными".

