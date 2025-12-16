Диапазон 11-11,5 руб./юань останется актуальным до конца 2025г - ПСБ

Диапазон в 11-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль останется актуальным для юаня до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Прохождение на прошлой неделе юанем сопротивления на уровне 11,2 руб. говорит в пользу закрепления китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. На наш взгляд, он останется актуальным для юаня до конца года, что обусловлено текущим балансом спроса и предложения, - пишет эксперт. - При этом ближе к концу декабря рубль может перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, в результате чего пара сместиться к нижней границе данного коридора. Поводом станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 декабря".

