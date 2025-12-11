Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги возле текущих уровней до конца недели - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги около достигнутых уровней до конца текущей недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Мы ожидаем, что до появления значимых новостей российский рынок будет консолидироваться возле текущих значений - устойчивый тренд появится в случае конкретики касательно украинского кризиса", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.