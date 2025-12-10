Рубль днем понижается в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение нефти

Москва. 10 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль понижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0095 руб., что на 6,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,04 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 42 копейки, до 90,75 руб./EUR1.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7,8% и составило $115,4 млрд (против $125,1 млрд годом ранее), следует из опубликованных в среду данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-октябре 2025 года снизился в годовом выражении на 4,3% - до $339,8 млрд (c $355,0 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $224,4 млрд (с $229,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-октябре 2025 года составил $564,2 млрд и по сравнению с январем-октябрем 2024 года сократился на 3,5% (с $584,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России, сообщают в среду европейские СМИ.

По их данным, в частности, ограничения планируется ввести против девяти физлиц и юрлиц, связанных с перевозкой нефти из России. Кроме того, в санкционный список внесут еще 43 судна. При этом, по некоторым данным, решение по судам может пройти оставшиеся этапы согласования в пятницу.

После утверждения санкций постпредами ЕС их должны одобрить на более высоком уровне. Затем их публикуют в Официальном журнале ЕС.

Курс пары юань/рубль продолжает движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в среду с тяготением к его верхней границе, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Сдерживает ослабление рубля повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и ЦБ РФ, а также жесткая денежно-кредитная политика, полагает аналитик ПСБ.

Пара юань/рубль тестирует верхнюю границу диапазона 10,75-11 руб./юань в среду, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник российский рубль существенно ослабился, при этом особо выраженной коррекция была вечером, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 10,97 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс вскоре может протестировать верхнюю границу диапазона в 10,75-11 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник вновь снизились. На взгляд аналитиков, ряд новостей из США усилил у инвесторов ожидания деэскалации, и снижение геополитической премии оказало давление на котировки. В среду фьючерсы Brent торгуются у $62,1 за баррель. Если ФРС в среду не принесет особых сюрпризов рынку, цены должны продолжить двигаться у $62-63 за баррель, полагают в банке.

Цены на нефть усилили рост днем в среду, восстанавливаясь после резкого снижения в начале недели. За предыдущие две сессии обе марки подешевели примерно на 3% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,42%, до $62,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,5%, до $58,53 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.