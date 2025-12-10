.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
Экономическая активность в РФ в начале IV квартала оживилась, в октябре было ускорение, в ноябре более сдержанная картина, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "В начале IV...
 
Экономия потребителей привела к сокращению площадей продуктовых магазинов
Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов, пишет "Коммерсантъ". В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том...
 
Инвесторы проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций
Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций, пишет "Крммерсантъ". По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд рублей, это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине...
 
10 декабря 2025 года 15:32

Рубль днем понижается в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение нефти

Москва. 10 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль понижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0095 руб., что на 6,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,04 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 42 копейки, до 90,75 руб./EUR1.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7,8% и составило $115,4 млрд (против $125,1 млрд годом ранее), следует из опубликованных в среду данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-октябре 2025 года снизился в годовом выражении на 4,3% - до $339,8 млрд (c $355,0 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $224,4 млрд (с $229,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-октябре 2025 года составил $564,2 млрд и по сравнению с январем-октябрем 2024 года сократился на 3,5% (с $584,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России, сообщают в среду европейские СМИ.

По их данным, в частности, ограничения планируется ввести против девяти физлиц и юрлиц, связанных с перевозкой нефти из России. Кроме того, в санкционный список внесут еще 43 судна. При этом, по некоторым данным, решение по судам может пройти оставшиеся этапы согласования в пятницу.

После утверждения санкций постпредами ЕС их должны одобрить на более высоком уровне. Затем их публикуют в Официальном журнале ЕС.

Курс пары юань/рубль продолжает движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в среду с тяготением к его верхней границе, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Сдерживает ослабление рубля повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и ЦБ РФ, а также жесткая денежно-кредитная политика, полагает аналитик ПСБ.

Пара юань/рубль тестирует верхнюю границу диапазона 10,75-11 руб./юань в среду, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник российский рубль существенно ослабился, при этом особо выраженной коррекция была вечером, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 10,97 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс вскоре может протестировать верхнюю границу диапазона в 10,75-11 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник вновь снизились. На взгляд аналитиков, ряд новостей из США усилил у инвесторов ожидания деэскалации, и снижение геополитической премии оказало давление на котировки. В среду фьючерсы Brent торгуются у $62,1 за баррель. Если ФРС в среду не принесет особых сюрпризов рынку, цены должны продолжить двигаться у $62-63 за баррель, полагают в банке.

Цены на нефть усилили рост днем в среду, восстанавливаясь после резкого снижения в начале недели. За предыдущие две сессии обе марки подешевели примерно на 3% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,42%, до $62,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,5%, до $58,53 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


10 декабря 2025 года 19:23
Рынок акций РФ в среду превысил 2720п по индексу МосБиржи на геополитических новостях и ослаблении рубля
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
10 декабря 2025 года 19:21
Рубль в среду резко упал в паре с юанем на фоне возобновления снижения цен на нефть
Москва. 10 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль резко упал на фоне возобновления сильного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,17 руб., что на 22,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
10 декабря 2025 года 17:56
Цена "обычки" Сургутнефтегаза обладает потенциалом роста - БКС Экспресс
Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость составляет 34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 54% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс. Эксперт указывает следующие пять причин...    читать дальше
10 декабря 2025 года 17:16
"БКС МИ" подтверждает прогноз цены акций Coca-Cola на уровне $76
Прогнозная стоимость акций Coca-Cola Co. на горизонте года остается на уровне $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 8%, оценка "нейтральная", сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анны Киреевой. Эмитент - крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире,...    читать дальше
10 декабря 2025 года 16:40
Негатив для акций JPMorgan, вероятно, уже отыгран рынком США - инвестбанк "Синара"
Текущий негатив для котировок акций JPMorgan Chase & Co., вероятно, уже отыгран американским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг JPMorgan снизились во вторник на 4,7%, после того как руководитель одного из направлений М. Лейк сообщила, что...    читать дальше
10 декабря 2025 года 16:09
Цена акций ExxonMobil может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ExxonMobil могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали во вторник на 2%, когда он представил обновленный стратегический план на период до 2030 года, констатируют эксперты. Компания рассчитывает увеличить...    читать дальше
10 декабря 2025 года 15:34
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка
БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал сокращенные результаты за ноябрь 2025 года по...    читать дальше
10 декабря 2025 года 15:00
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - УК "Первая"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Недельная инфляция с 25 ноября по 1 декабря снизилась до 0,04% с 0,14% неделей ранее и осталась ниже 4% в пересчете на год, отмечает эксперт в комментарии. Итоговые...    читать дальше
10 декабря 2025 года 14:25
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57...    читать дальше
10 декабря 2025 года 13:50
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания...    читать дальше
10 декабря 2025 года 13:21
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра...    читать дальше
10 декабря 2025 года 13:05
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей эмитента и прогнозных дивидендов, сообщается в материале аналитиков...    читать дальше
10 декабря 2025 года 12:42
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цена на экспортные слябы достигла $417...    читать дальше
10 декабря 2025 года 12:15
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции Норникеля
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова. "Драйверами роста для бумаг во вторник послужили хорошая ценовая конъюнктура и ослабление рубля. Сильное сопротивление лежит в районе 146 рублей, -...    читать дальше
10 декабря 2025 года 11:50
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" и целевую цену на уровне 670 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65%, сообщается в обзоре аналитиков. Эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов обращают внимание на новость о том, что Президент РФ разрешил...    читать дальше
