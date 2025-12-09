Продолжение роста индекса RGBI к 120 пунктам реализуется после заседания ЦБ РФ 19 декабря - ПСБ

Продолжение роста индекса RGBI к 120 пунктам реализуется после заседания ЦБ РФ 19 декабря, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"В понедельник восходящий импульс на рынке ОФЗ не получил продолжения - статистика в части торможения инфляции уже была впитана котировками госбумаг, в то время как внешние новости не содержали явного позитива, - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, ожидаемая переоценка рынка накануне заседания по сути уже произошла, в результате чего продолжение роста индекса RGBI к 120 пунктам (цель к концу года), вероятно, реализуется уже после решения регулятора 19 декабря. В этом ключе возможен коррекционный откат до уровня 118 пунктов, где индекс продолжит колебания в ожидании заседания ЦБ".

Помимо традиционных данных по недельной инфляции и аукционов Минфина (в среду), аналитик обращветм внимание на отчетность Сбербанка по РСБУ в части динамики кредитования, что является опережающим индикатором по банковской системе. Дальнейшее ускорение, вероятно, поддержит консервативное решение ЦБ снизить ставку на 50 б.п. в декабре, подагает Грицкевич.

