Инвесторы проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций

10 декабря. FINMARKET.RU - Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций, пишет "Крммерсантъ". По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд рублей, это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине показатель в этом году.

Второй месяц подряд основной приток средств идет в фонды денежного рынка. Причем, как и в предшествующие два года, участники рынка ожидают пика продаж таких фондов в последние рабочие дни. Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Андрей Золотов, это связано с возможностью разместить средства на период длинных праздников в низкорисковом инструменте на привлекательных условиях. Вместе с тем спрос на ПИФы облигаций если и вырастет, то не радикально, так как основное снижение ключевой ставки произойдет уже в следующем году, а потому сильного роста котировок на долговом рынке пока ждать не стоит. "Популярность фондов акций может вырасти во втором полугодии начиная с осени в случае заметного снижения ключевой ставки, до уровня ниже 14%, что окажет давление на курс российской валюты и поддержит котировки акций", - считает директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий.