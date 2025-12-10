.
10 декабря 2025 года 08:36
Экономия потребителей привела к сокращению площадей продуктовых магазинов
Михаил Метцель/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов, пишет "Коммерсантъ". В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том числе сокращая число торговых объектов и средней площади новых магазинов, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Infoline. В январе—сентябре крупнейшие в России торговые сети в целом открыли около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% меньше год к году. Розничные компании вынуждены заняться оптимизацией из-за снижения покупательской активности. В такой ситуации активно развивать новые магазины становится убыточно. Общий объем прироста площадей у сетей, входящих в топ-200, за этот период сократился почти на 10% год к году. Это рекордный показатель за последние несколько лет, отмечают аналитики.
