Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне новых санкционных угроз относительно российской нефти

Москва. 8 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль падает на фоне сообщений западных СМИ о новых санкционных рисках относительно российской нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,855 руб. (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в базовом сценарии способен вернуться в район 11 руб. за юань в декабре, говорится в материале аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Основные факторы, вызвавшие укрепление рубля в ноябре, в целом сохраняются, однако достаточно высока вероятность их ослабления уже в ближайшие недели и месяцы, отмечает эксперт.

Он указывает, что в первую очередь это касается денежно-кредитной политики Банка России, а также объема продажи иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила.

Кроме того, обращает внимание Бабин, поступление инвалюты от нефтегазового экспорта способно заметно сократиться из-за по-прежнему низких нефтяных цен, а также возросшего геополитического дисконта в стоимости поставляемого из РФ сырья.

"Поэтому в базовом сценарии юань в декабре способен вернуться в район 11 руб. за юань. При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется к 78 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения в 7,07", - пишет Бабин.

Страны G7 и Европейский союз ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти (price cap) полным запретом на морские перевозки, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

В настоящее время западные компании не могут предоставлять танкеры и сопутствующие услуги для перевозки российской нефти, если ее цена превышает установленный потолок. Изначально он был установлен G7 и ЕС на уровне $60 за баррель, но недавно снижен Евросоюзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией до $47 за баррель; США к такой мере не присоединились.

Reuters утверждает, что Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном с использованием флота стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Три из шести источников сообщили агентству Reuters, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Два из шести источников сообщили, что ЕС, объединяющий 27 стран, хотел бы одобрить запрет вместе с более широким соглашением с G7, прежде чем предлагать запрет в рамках пакета.

По словам источников, британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7, при этом решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть немного повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $63,85 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,2%, до $60,2 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта и ситуацией вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти.

