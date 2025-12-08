.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение
Динамика ВВП РФ по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7%...
 
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции...
 
08 декабря 2025 года 10:20

Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне новых санкционных угроз относительно российской нефти

Москва. 8 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль падает на фоне сообщений западных СМИ о новых санкционных рисках относительно российской нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,855 руб. (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в базовом сценарии способен вернуться в район 11 руб. за юань в декабре, говорится в материале аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Основные факторы, вызвавшие укрепление рубля в ноябре, в целом сохраняются, однако достаточно высока вероятность их ослабления уже в ближайшие недели и месяцы, отмечает эксперт.

Он указывает, что в первую очередь это касается денежно-кредитной политики Банка России, а также объема продажи иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила.

Кроме того, обращает внимание Бабин, поступление инвалюты от нефтегазового экспорта способно заметно сократиться из-за по-прежнему низких нефтяных цен, а также возросшего геополитического дисконта в стоимости поставляемого из РФ сырья.

"Поэтому в базовом сценарии юань в декабре способен вернуться в район 11 руб. за юань. При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется к 78 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения в 7,07", - пишет Бабин.

Страны G7 и Европейский союз ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти (price cap) полным запретом на морские перевозки, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

В настоящее время западные компании не могут предоставлять танкеры и сопутствующие услуги для перевозки российской нефти, если ее цена превышает установленный потолок. Изначально он был установлен G7 и ЕС на уровне $60 за баррель, но недавно снижен Евросоюзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией до $47 за баррель; США к такой мере не присоединились.

Reuters утверждает, что Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном с использованием флота стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Три из шести источников сообщили агентству Reuters, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Два из шести источников сообщили, что ЕС, объединяющий 27 стран, хотел бы одобрить запрет вместе с более широким соглашением с G7, прежде чем предлагать запрет в рамках пакета.

По словам источников, британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7, при этом решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть немного повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $63,85 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,2%, до $60,2 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта и ситуацией вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти.




Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2025 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
08 декабря 2025 года 19:23
Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и...    читать дальше
08 декабря 2025 года 18:37
Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,...    читать дальше
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост...    читать дальше
08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на...    читать дальше
08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость...    читать дальше
08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,...    читать дальше
08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с...    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:31
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на...    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные...    читать дальше
08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд...    читать дальше
08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный...    читать дальше
08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных...    читать дальше
