Существенный рост цены акций Астры маловероятен - Совкомбанк

Существенный рост котировок ГК "Астра" от текущих уровней маловероятен, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев.

Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО.

"Фактические показатели динамики отгрузок и выручки, а также рентабельностей EBITDAC и NIC были слабыми и хуже наших консервативных ожиданий. Менеджмент не пересмотрел прогнозы на 2026 год и не дал четких ожиданий по ключевым показателям по итогам текущего, - отмечают эксперты. - Считаем, что компания может объявить предварительные прогнозы по полному 2025 году и пересмотреть свой долгосрочный "гайденс" по удвоению чистой прибыли к 2026 году по сравнению с 2024 годом 1 декабря на "Дне инвестора". Ждем негативной реакции рынка".

Аналитики банка обновили модель с учетом ожидаемых темпов роста выручки и уровней рентабельности EBITDAC и FCF в 2025-2026 гг.

"Согласно нашим прогнозам на данный момент мы не видим существенного "апсайда" по DCF от текущих котировок. Нейтральный взгляд на компанию может конвертироваться в негативный в случае реализации дополнительных налоговых рисков. В ближайшей перспективе не видим позитивных триггеров, которые могли бы привести к значительной переоценке", - указывают Трошин и Легостаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.